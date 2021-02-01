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  3. 01 Şubat 2021 17:11

Pakistan'da akılalmaz olay! Boksör, aldığı darbe ile öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde karşılaşma sırasında yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Pakistan'ın Karaçi şehrinde karşılaşma sırasında yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Pakistan Boks Federasyonu (PBF) Genel Sekreteri Nasir Tung, yaptığı açıklamada, boks müsabakalarını düzenleyen kurumun kendileriyle bir bağının olmadığını ve federasyondan herhangi bir onay alınmadığını söyledi.

Tung, söz konusu organizasyonu yasa dışı olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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