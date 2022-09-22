  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı

Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı

ABD'nin Florida eyaletinde Orlando dışındaki bir şehir olan Apopka'daki bir evde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Penson tarafından evinin içinden çekilen görüntülerde, kadının şaşkınlığı açık bir şekilde hissediliyordu. ''Aman Tanrım! Şuna bakın. Sanırım bir süre oğlumu ziyaret etmeyeceğim'' açıklamasıyla görüntüleri paylaşan Penson, oğlunun evinin kapısındaki devasa kertenkeleyi gösterdi. Sürüngenin bir monitör kertenkelesi olduğunu söyleyen Penson, onu hayali bir Japon canavarı olan Godzilla'ya benzetti.

BÖLGEYE ÖZGÜ DEĞİL

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) ise, evcil hayvan sahipleri için popüler bir tür olan Savannah monitör kertenkelesinin Florida'ya özgü olmadığını söyledi. Kertenkeleler, Sahra altı Afrika'ya özgüdür.

BIRAKILAN YA DA KAÇAK HAYVANLAR

Uzmanlar, Florida'daki çeşitli monitör kertenkele türlerinin popülasyonlarının, egzotik evcil hayvanlarına artık bakamayan ve onları vahşi doğaya bırakan evcil hayvan sahiplerinden geldiğine inandıklarını açıkladı. Diğerlerinin ise kasırgalarda yıkılan tesislerden kaçmış olabileceği düşünülüyor.

Etiketler hayvan pencere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce MHP şimdi de CHP! Seçim affı ufukta göründü
TOKİ'nin sosyal konutlarının örnek alınacağı dairenin içi ortaya çıktı
Ünlü ekonomist ''çok büyük bedel ödenecek'' diyerek uyardı
Bağımsızlık ilan eden ülkeyi ilk tanıyan devlet Türkiye oldu
Asgari ücret, emekli ve memur zamları için dikkat çeken iddia!
İslam Memiş herkesi sevindirecek müjdeyi verdi: ''Büyük indirim geliyor''
Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi: ''Kandırıldım''
İstanbul'da 3 kişiyi öldürmüştü! Cinayetlerin sır perdesi aralandı
Bürokraside Nureddin Nebati depremi!
Prof. Dr. Celal Şengör'ün Atatürk'e aşık kadın açıklaması olay oldu