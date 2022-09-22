Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı

ABD'nin Florida eyaletinde Orlando dışındaki bir şehir olan Apopka'daki bir evde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Penson tarafından evinin içinden çekilen görüntülerde, kadının şaşkınlığı açık bir şekilde hissediliyordu. ''Aman Tanrım! Şuna bakın. Sanırım bir süre oğlumu ziyaret etmeyeceğim'' açıklamasıyla görüntüleri paylaşan Penson, oğlunun evinin kapısındaki devasa kertenkeleyi gösterdi. Sürüngenin bir monitör kertenkelesi olduğunu söyleyen Penson, onu hayali bir Japon canavarı olan Godzilla'ya benzetti.

BÖLGEYE ÖZGÜ DEĞİL

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) ise, evcil hayvan sahipleri için popüler bir tür olan Savannah monitör kertenkelesinin Florida'ya özgü olmadığını söyledi. Kertenkeleler, Sahra altı Afrika'ya özgüdür.

BIRAKILAN YA DA KAÇAK HAYVANLAR

Uzmanlar, Florida'daki çeşitli monitör kertenkele türlerinin popülasyonlarının, egzotik evcil hayvanlarına artık bakamayan ve onları vahşi doğaya bırakan evcil hayvan sahiplerinden geldiğine inandıklarını açıkladı. Diğerlerinin ise kasırgalarda yıkılan tesislerden kaçmış olabileceği düşünülüyor.