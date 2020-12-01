Pentagon IŞİD'le Mücadele Görev Gücü Birimi'ni lağvetti

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, IŞİD'le Mücadele Görev Gücü Birimi'ni lağvettiğini açıkladı.

Pentagon'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bugün Savunma Bakan Vekili Chris Miller, IŞİD'le Mücadele Görev Gücü Direktörü'nün istifasını kabul etti" denildi.

Söz konusu birimin görevlerinin Savunma Bakanlığı Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Yardımcılığı ve Savunma Politikaları Müsteşarlığına bağlı bölge ofisleri tarafından icra edileceği belirtilen açıklamada, "Bu değişiklikler, IŞİD'in sözde halifeliğini ortadan kaldırmak için yapılan operasyonun başarısını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pentagon'un IŞİD'le mücadeleyi kurumsallaştırma ve bu konuda çabaları bölgelerdeki müttefik ve ortaklarla birleştirme hedefine bağlı olduğu belirtildi.

Söz konusu Görev Gücü, 2017'de kurulmuş başına Maier atanmıştı.