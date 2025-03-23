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Pentagon'da ''sızıntı'' krizi! Soruşturma başlatıldı

Pentagon'da ''sızıntı'' krizi! Soruşturma başlatıldı
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ABD Savunma Bakanlığı, kurumdan yapılan ''yetkisiz açıklamalarla ilgili'' kapsamlı bir soruşturma yapılacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, yaptığı yazılı açıklamada, “Savunma Bakanlığı Ofisi'ndeki müdürlerle hassas iletişimleri içeren ulusal güvenlik bilgilerinin son zamanlarda yetkisiz ifşaları derhal ve kapsamlı bir soruşturma gerektirmektedir” ifadesini kullandı.

Soruşturmanın sonuçlarının ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bir raporla bildirileceğini aktaran Kasper, yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını bildirdi.

DHA

Etiketler Pentagon casus sızıntı
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