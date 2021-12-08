Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi

Pfizer- BioNTech, koronavirüsün yayılmaya devam eden varyantı Omicron'a yönelik aşının mart ayına kadar ellerinde olmasını umduklarını açıkladı.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, corona virüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bourla, yeni ortaya çıkan Omicron varyantının önceki türlere göre daha hafif olduğunu, bununla birlikte daha hızlı yayıldığını belirtirken, gelecekte daha fazla mutasyona yol açabileceğini aktardı. Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının iki dozunun varyantı engellemede daha az etkili olduğunu belirtirken, aşının üçüncü dozunun laboratuvar testlerinde Omicron varyantını nötralize ettiğini söyledi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO'su Albert Bourla, corona virüsün yeni tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bourla, virüsün Covid-19'a neden olan Omicron varyantının önceki türlere göre daha hafif olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Omicron’un daha hızlı yayıldığını belirten Bourla, gelecekte daha fazla mutasyona yol açabileceğini aktardı.

The Wall Street Journal'a verdiği röportajda konuşan Bourla, "Hızlı yayılan bir varyanta sahip olmanın iyi bir haber olduğunu düşünmüyorum" derken, “Hızlı yayılan bu varyant milyarlarca insanda olacağı ve başka bir mutasyonun gelebileceği anlamına geliyor. Bunu istemezsiniz" diye konuştu.

Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, hafta sonu Güney Afrika'dan gelen raporların, Omicron'un başlangıçta korkulduğu kadar şiddetli olmadığını öne sürerken, varyantın oluşturduğu riski tam olarak değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Pfizer CEO'su, halihazırda Güney Afrika'daki enfeksiyon dalgasından kesin sonuçlar çıkarmanın zor olduğu konusunda uyarıda bulunurken, “Güney Afrika'daki birçok insan da HIV pozitif, bu da muhtemelen Covid'den daha ciddi hastalıklara yol açacaktır” dedi.

Albert Bourla, onaylanan Omicron vakalarının sayısının önümüzdeki birkaç hafta içinde düzinelerden milyonlara çıkmasını beklediğini söylerken, "Klinik belirtiler için tam olarak ne anlama geldiği konusunda yıl sonundan önce iyi bir bilgiye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Bourla, Pfizer'in Mart 2022'ye kadar Omicron'u hedefleyen bir aşı geliştirebileceğini, ancak yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı henüz net olmadığını vurgularken, mevcut aşıların varyanta karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamadığını belirlemenin birkaç hafta alacağını sözlerine ekledi.

Pfizer CEO'su, şirketinin antiviral ilacı Paxlovid'in Omicron ve şimdiye kadar ortaya çıkan virüsün diğer tüm varyantlarıyla savaşacağından emin olduğunu söylerken virüsün geleceği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Albert Bourla, yakın zamanda Covid'in tamamen ortadan kaldırılmasını beklemediğini ancak daha fazla insan aşılandıkça ve daha güçlü tedaviler piyasaya çıktıkça toplumun virüsü mevsimsel grip gibi görmeye başlayacağını söyledi.

OMİCRON'A KARŞI AŞI İŞE YARIYOR MU?

Pfizer, Covid-19 aşılarının üçüncü dozunun laboratuvar testlerinde Omicron varyantını nötralize ettiğini, ancak iki doz rejiminin virüsü bloke etmede önemli ölçüde daha az etkili olduğunu söyledi.

Şirketler, üçüncü bir dozun, Omicron varyantındaki iki doza kıyasla antikorları 25 kat artırdığını söylerken, iki dozun Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıkları önlemede etkili olabileceğini söylediler.

Pfizer ve BioNTech, Mart ayına kadar kullanıma sunmayı umdukları Omicron'a özgü bir aşı üzerinde çalıştıklarının altını çizdi.