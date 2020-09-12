Polis şiddetine karşı yapılan protestolarda 13 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya’da polisin, "sosyal mesafe" kuralına uymadığı gerekçesiyle Javier Ordonez’i gözaltına alırken şok tabancasıyla öldürmesi sonucu başlatılan "tepki gösterileri"nde ölenlerin sayısı 13’a, yaralı sayısı 403’e yükseldi.

Kolombiya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede polisin söz konusu kişinin gözaltına alırken şok tabancasıyla öldürmesi nedeniyle çarşamba sabahından bu yana düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 13, yaralı sayısı 403’e çıktı.

Bakanlık, yaralıların 209'unun sivil vatandaş, 194’ünün polis memuru olduğunu kaydetti, gösterilerde güvenlik güçlerine ait 60 bina ve şehir içi ulaşımda kullanılan onlarca otobüsün de zarar gördüğünü bildirdi.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Trujillo Holmes, Ordenez’in gözaltısı sırasında yasa dışı eylemlere girişen polisler adına özür dileyerek, "Ulusal Polis, af diliyor" ifadelerini kullandı.



Ordonez’in ölümüne karışan polislere soruşturma açıldığını belirten Bakan Holmes, 7 polisin açığa alındığını kaydetti.

JAVIER ORDONEZ ŞOK TABANCASIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkenin başkenti Bogota’da 9 Eylül’de polis, "sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde" arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği gerekçesiyle Ordonez'i gözaltına almak için yere yatırmış ve bu sırada defalarca şok tabancasını üzerinde kullanmıştı.

Ordonez’in şok tabancasıyla öldürülmesi sırasında polise birçok kez "Boğuluyorum" diye seslenmesi ve yardım istemesi sosyal medyaya yansımıştı.

Ülkede geniş yankı uyandıran olay nedeniyle birden fazla kentte tepki protestoları düzenlenmiş ve göstericiler polisle çatışmıştı. Göstericiler ayrıca bazı kentlerde polis merkezlerini ateşe vermişti.