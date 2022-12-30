Polisin durdurduğu otomobilin bagajından aslan çıktı

İlginç olay Meksika'da yaşandı. Trafik kontrolü sırasında bir aracı durduran polis, aracın bagajında bavulun içine saklanmış canlı bir kaplan yavrusu buldu.

Meksika'nın Queretaro eyaletinde 28 Aralık'ta yaşanan olayda, rutin trafik denetimleri sırasında kenara çektikleri arabanın bagajında bir kaplan yavrusu ve çeşitli silahlar çıktı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; polis memurları, bir SUV'nin dur ikazına uymayıp hızlanarak kaçmaya çalıştığını söyledi. Memurlar, şüphelendikleri aracı önünü keserek durdurduklarını belirtti.

4 SİLAH, 98 MERMİ VE YAVRU KAPLAN

Arabanın bagajında 4 silah, 98 mermi ve bavulun içine saklanmış canlı bir kaplan yavrusu bulundu. Araçta yolculuk eden Manuel N. ve Orfelina N. tutuklandı.

Polisler, kontrol altında tutmak için tasma taktıkları yavru kaplanın insanlara alışkın gibi göründüğünü ifade etti. Görevliler, uzmanların yavru kaplanla ilgilendiklerini ve hayvanın en kısa sürede 'doğal yaşam ortamına' geri götürüleceğini belirtti.

Ruhsatlı satıcılardan alındığı ve kafeste doğduğu belgelendiği sürece Meksika'da egzotik hayvan beslemek yasa dışı değil. Ancak son yıllarda ele geçirilen hayvanların birçoğu yasa dışı yollarla satın alınmış veya ülkeye kaçak olarak getirilmişti.

Bunun dışında Meksika'da kaplanların sokakta dolaşmasını yasaklayan bir kanun da var.