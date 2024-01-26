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Putin de Erdaoğan gibi ''3 çocuk'' dedi

Putin de Erdaoğan gibi ''3 çocuk'' dedi
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Rusya lideri Putin, Rus nüfusundaki azalmanın önüne geçilmesi için ailelere "en az üç çocuk" tavsiyesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke nüfusundaki düşüşün önüne geçilmesi için ailelerin "en az üç çocuk" sahibi olması gerektiğini söyledi.

Kaliningrad ziyaretinde üniversite öğrencileriyle buluşan Putin, "İki kişi, sadece bir çocuk üretirse nüfus düşer İki çocukta bile yatay kalır. Nüfusun büyümesi için her ailede üç çocuğa ihtiyaç var" dedi.

Eğitim düzeyi arttıkça ve kadınlar kariyerlerine öncelik verdikçe doğum oranlarının azaldığına dikkat çeken Putin, "Elbette özellikle kadınlar için aileyi büyütmek çok zor, o nedenle genç ailelere yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Rus lider, çiftlerin çocuk sahibi olmayı geç yaşlara ertelememesi gerektiğini, bunun devlet için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rusya'da geçen sene doğum oranları 1999'dan sonraki en düşük düzeye gerilemişti. Nüfus Dairesi de doğum oranlarındaki düşüşün 2027'ye kadar devam etmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Rus hükümeti, çocuk sahibi ailelere düşük faizli ev kredisi gibi bazı destekler getirmişti.

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