  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin, Erdoğan ile görüştü

Putin, Erdoğan ile görüştü

Putin, Erdoğan ile görüştü
Güncelleme:

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in isyan başlatmasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi. Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda 'yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız' ifadelerini kullandı" denildi. 

Rusya'da darbe girişimi!Rusya'da darbe girişimi!Dünya
Putin’den darbe girişimi sonrası ilk açıklamaPutin’den darbe girişimi sonrası ilk açıklamaDünya

 

   

Etiketler rusya recep tayyip erdoğan vladimir putin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da şoke eden olay! Kız arkadaşına da taksiciye de saldırdı
Gökçek mi, Yavaş mı ? İşte ''hangisi daha başarılı'' anketinin sonucu
Yola çıkanlara kötü haber: Akaryakıtta bir zam daha
Putin'e başkaldıran Wagner grubu hakkında merak edilenler
59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!
Antalya'da yabancılar gitti, ev sahipleri yerli kiracıya döndü
Rusya'da darbe girişimi!
Jennifer Lawrence’tan cesur itiraf
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
ABD'ye kaçak giden bir Türk annenin itirafları...