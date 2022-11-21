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Putin gıda krizinde Batı'yı suçladı

Putin gıda krizinde Batı'yı suçladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dünya gıda pazarındaki dengesizlikte maceraperest Batı'nın sorumluluğu var" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Tümen bölgesindeki bir hindi yetiştirme merkezinin açılış törenine videokonferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasında özellikle Batılı ülkelerin tarımsal üretim alanında Rusya'yı baskıladığını söyleyen Putin, "Hem hayvancılıkta hem de kümes hayvancılığında kendi üretim rezervimizi oluşturmamız gerektiğini daha önce defalarca vurgulamıştık. Yaptırım baskısı ve küresel gıda sorunları bağlamında bugün gelişen durum herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle bu görevlerimizi acilen yerine getirmemiz gerekiyor. Ayrıca yaptırımlardan önce bile bazı devletlerin ve şirketlerin tekelleşmek için pazarı agresif bir şekilde kullandığını biliyoruz. Toprak ve diğer kaynaklarımız göz önüne alındığında, sektörün daha fazla gelişme potansiyeli çok büyük. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi için tohum ve ürün cinsi fonu gibi hassas alanda konumumuzu güçlendirmek, somut ilerleme ve azami düzeyde bağımsızlık sağlamak bizim için kritik öneme sahiptir" dedi.

"Dünya gıda pazarındaki dengesizlikte maceraperest Batı'nın sorumluluğu var"

Dünya gıda pazarında bir dengesizlik olduğunu ve bu dengesizlikten Batı'nın sorumlu olduğunu ifade eden Putin, "Biz ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ve dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyoruz. Abartmadan söylüyorum bazı Batılı ülkelerin maceraperest, profesyonellikten uzak politikalarının oluşturduğu dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

Etiketler batın suçlu putin
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