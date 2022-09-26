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Putin'den bir rest daha

Putin'den bir rest daha

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Rusya ve Belarus'a saygıyla yaklaşması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmenin basına açık kısmında Batı'ya mesaj gönderdi.

Batı'nın geleceğinin Belarus'la ve ihtiyaç duydukları her şeyin bulunduğu Rusya'yla olduğunu, bunun için Batılı ülkelerin sorumluluk bilinciyle kararlar almaları gerektiğini söyleyen Lukaşenko'ya cevaben Rusya lideri, Batı'nın Rusya ve Belarus'a saygıyla yaklaşması gerektiğini de ifade etti.

Bu arada Putin, Belarus gübresinin küresel piyasalara tedariki önündeki engellerin hala daha kalkmamasının son derece tuhaf olduğunu, zira gelişmekte olan ülkelerin bu ürünlere çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Etiketler rusya putin batı rest
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