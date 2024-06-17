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Putin'den çeyrek asır sonra bir ilk

Putin'den çeyrek asır sonra bir ilk
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Son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamadaki nükleer detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz yıl yaptığı Rusya ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den iadeiziyaret adımı geldi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in yarın Kuzey Kore'ye gideceği ve ziyaretin Çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin Moskova'nın nükleer silahlara sahip bir devletle gelişen ortaklığının altını çizen son derece ender bir gezi olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine Vladimir Putin dostane bir devlet ziyareti gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler kuzey kore putin Vladimir Putin ziyaret çeyrek asır
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