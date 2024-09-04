  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'den Rusya ve Çin ilişkileriyle ilgili açıklama

Putin'den Rusya ve Çin ilişkileriyle ilgili açıklama

Putin'den Rusya ve Çin ilişkileriyle ilgili açıklama
Güncelleme:

Rusya-Çin ilişkilerinin daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştığını kaydeden Devlet Başkanı Putin, iki ülkenin bölgelerarası işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.

Putin, görüşme sırasında, “Ortak çabalar sayesinde Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler daha önce görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştı. Bölgelerarası işbirliğine de büyük önem veriyoruz. Umarım bugünkü görüşmeler ve yarın Doğu Ekonomik Forumu'ndaki ortak çalışmalar sırasında da işbirliğimiz için yeni alanlar arayıp bulabiliriz” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Kazan kentinde bu yıl düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne Çin Başkanı Şi Cinping’i de beklediklerini dile getiren Putin, zirve sırasında Şi ile ikili görüşme düzenleme teklifinde bulundu.
Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.

Etiketler Rusya çin putin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi Baba-oğula korkunç infaz kamerada Baba-oğula korkunç infaz kamerada Araç alacaklara yeni kampanya: 1 ay boyunca geçerli olacak Araç alacaklara yeni kampanya: 1 ay boyunca geçerli olacak Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama: Üçe katlandı Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama: Üçe katlandı Tarlada sudan ucuz, markette ateş pahası... En fazla fiyat farkı olan ürünler belli oldu Tarlada sudan ucuz, markette ateş pahası... En fazla fiyat farkı olan ürünler belli oldu Milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı Milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı Valilik açıkladı: Kamuya açık alanda alkol tüketmek yasaklandı Valilik açıkladı: Kamuya açık alanda alkol tüketmek yasaklandı
Türkiye BRICS üyesi olacak mı? AK Parti'den yanıt geldi Türkiye BRICS üyesi olacak mı? AK Parti'den yanıt geldi Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var 2025'te emekli olacaklara kötü haber: Yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar 2025'te emekli olacaklara kötü haber: Yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Parkta alkol alıp çöpleri bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza ve suç duyurusu Parkta alkol alıp çöpleri bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza ve suç duyurusu Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı Kayıp Narin hakkında şok iddia: ''Amcasının aracında baygın halde yatıyordu'' Kayıp Narin hakkında şok iddia: ''Amcasının aracında baygın halde yatıyordu'' AK Parti'de büyük kavga: ''Senin gibi çer çöpler sayesinde partimiz bu hale geldi'' AK Parti'de büyük kavga: ''Senin gibi çer çöpler sayesinde partimiz bu hale geldi'' Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu