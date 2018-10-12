Rahip Brunson kararını dünya basını böyle gördü

Mahkeme terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'a yaklaşık üç yıl hapis cezası verdi, ancak tutuklu olduğu süreyi göz önüne alarak serbest bıraktı. Kararın açıklanmasının ardından, dünya basını gelişmeyi 'son dakika' koduyla manşetlere taşıdı.



BBC

İngiliz yayıncı kuruluş BBC Brunson'ın salıverilme kararını manşetten duyurdu. Haberde Brunson terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle suçlanırken. bu davanın Washington-Ankara ilişkilerini gerdiği vurgulandı.

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Al Jazeera

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera, rahibin suçlu bulunmasına rağmen salıverildiğini vurgularken, Brunson için ABD-Türkiye arasındaki diplomatik gerilimin 'kalbi' olduğunu yazdı.

Reuters

Reuters'ın haberinde ise şu ifadeler yer aldı. "ABD'li Brunson'ın tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı, yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı" Brunson üzerindeki, ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

New York Times

ABD'nin en önemli gazetelerinden New York Times'ın internet sitesinde yer alan habere göre 24 aylık tutukluluğun ardından alınan kararı Türkiye-ABD ilişkilerini yumuşatacak bir adım olarak niteledi.

Washington Post

ABD'li Washington Post gazetesi ise Evanjelist rahip Brunson'ın Türkiye'deki darbe girişiminin ardından tutuklandığını söyledi. Öte yandan haberde tutuklama kararının ABD'deki tüm üst düzey yetkilileri alarma geçirdiği ve bu tutukluluğun iki ülke ilişkilerinde 'hassas bir nokta' olduğu belirtildi.

CNN

ABD'li CNN International haberinde savcılığın Brunson için 5 ila 10 yıl hapis cezası istemesine rağmen mahkemenin Brunson'a ilişkin 3 yıl bir ay hapis cezası verdiğine ve bu cezanın hapiste geçirdiği süreye sayıldığına vurgu yaptı.