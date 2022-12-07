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Rusya, Kurakhove kentini vurdu: Bedelini ödeyecekler!

Rusya, Kurakhove kentini vurdu: Bedelini ödeyecekler!
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Rusya'nın kontrol altında tuttuğu Donbass'ın Donetsk bölgesindeki Kurakhove kentine düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rus ordusu Ukrayna'ya ait Donbass'a saldırılarına devam ederken, Donetsk bölgesindeki Kurakhove kentini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Teröristlerin saldırısını "insanlık dışı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Teröristler, barış kenti Kurakhove'ye saldırdı. Bir market, otobüs durağı, benzin istasyonları ve konut binalarında yangın çıktı. En az 6 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Bunun bedelini ödeyecekler" dedi.

Etiketler Zelenski rusya
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