Rusya lideri Putin'in ''ölüm listesi'' sızdı!

İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir ''ölüm listesi'' oluşturduğunu iddia etti.

İngiliz basını Rus lider Putin ile ilgili oldukça dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Putin'in İngiltere'de yaşayan altı hedefi içeren yeni bir “ölüm listesi” oluşturdu

Kimliğinin gizli kalması şartı ile İngiliz basınına konuşan bir Rus casus, Putin'in siyasi rakiplerine gücünü ispat etmek için bu yönteme başvurduğunun altını çizdi.

LİSTEDEKİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Casus söz konusu listede Bill Browder eski MI6 çalışanı Christopher Steele'in de yer aldığını öne sürdü.

Casus, Rusya’nın "Orman" olarak bilinen denizaşırı istihbarat servisi SVR’nin Mihail Khodorkovsky’yi ortadan kaldırmakla görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

İngiliz basını açıklamaların sahibi olan ismin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) görev yaptığını yazdı.

"İNGİLTERE'YE EN CİDDİ TEHDİT"

Bu açıklamanın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimi hafta yapılan savunma incelemesinde Rusya'yı, "İngiltere'ye en ciddi tehdit" olarak nitelendirmesinin hemen ardından yapılması ile "dikkat çekici" olarak nitelendirildi.

SİBİRYA'DA 'SERT ADAM' İMAJI VERDİ

Rus lider dün son dönemde pek çok kez yaptığı gibi "sert adam" imajı vermek için Sibirya tatilinde fotoğraflar yayınlamıştı.

Hafta sonunu Sibirya’da geçiren Putin’e Savunma Bakanı Sergei Shoigu da eşlik etmişti.