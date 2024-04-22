  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna’da televizyon kulesini vurdu

Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna’da televizyon kulesini vurdu

Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna’da televizyon kulesini vurdu
Güncelleme:

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu sefer Harkov şehrine düzenlediği saldırıda televizyon kulesi hedef alındı.

Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rus ordusu, Harkov kentindeki TV kulesini vurdu. Harkov Valisi Oleh Syniehubov, saldırının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “İşgalciler Harkov’daki bir televizyon kulesini vurdu. Alarm sırasında çalışanlar sığınakta olduğu için herhangi bir can kaybı olmadı. Şu anda televizyon kanallarının sinyallerinde kesintiler devam ediyor” dedi.

TV kulesinin vurulma anları ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Füzenin isabet ettiği kule kısa bir süre içinde yıkılırken, Rusya 7 Mart 2022 tarihinde de söz konusu TV kulesini vurmuştu.

Etiketler ukrayna Rusya saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nisan ayında kavrulacağız: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Nisan ayında kavrulacağız: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Emniyet suç örgütlerinin suç aletlerini böyle sergiledi Emniyet suç örgütlerinin suç aletlerini böyle sergiledi Dünyanın en verimli 10 elektrikli aracı belli oldu Dünyanın en verimli 10 elektrikli aracı belli oldu Limonun mucizevi faydaları... Baş ucuna koyunca bakın neler oluyor? Limonun mucizevi faydaları... Baş ucuna koyunca bakın neler oluyor? Bu görüntüler Türkiye'den geldi: Devekuşları firar etti Bu görüntüler Türkiye'den geldi: Devekuşları firar etti Yepyeni BMW'lere hazır olun: Otomobil kavramı baştan sona değişiyor Yepyeni BMW'lere hazır olun: Otomobil kavramı baştan sona değişiyor IBAN’a para gönderenler dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz IBAN’a para gönderenler dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol'' İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol'' Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı Kurban fiyatlarında yüzde 100 artış: İşte kurban kesmenin maliyeti... Kurban fiyatlarında yüzde 100 artış: İşte kurban kesmenin maliyeti...