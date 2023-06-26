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Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı
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Rusya'daki Wagner krizinin ardından ilk kez Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun görüntüleri paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı grup komutanlarıyla bir toplantı yaptı ve bu toplantıda grubun sorumluluk alanındaki taktik bölgelerde düşman askeri teçhizatının ve personel yığınaklarının tespit edilmesi ve angaje edilmesindeki yüksek etkinliğe dikkat çekti. Batı Kuvvetler Grubu komutanlarına, düşmanın planlarını önceden ortaya çıkarmak ve temas hattına uzak yaklaşımlarda uygulanmasını önlemek için aktif keşif yapmaya devam etmeleri talimatı verildi” denildi.

WAGNER İSYANI

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel ordusu’ olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner’in lideri Yevgeny Prigozhin, 24 Haziran’da isyan başlatarak Rostov’daki askeri merkezi ele geçirdi. Daha sonra Wagner grubundaki askerlerle Moskova’ya ilerlemeye başladı.

Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Prigozhin, Moskova’ya ilerleyişini durdurdu. Anlaşma kapsamında Prigozhin, Belarus’a gidecek. Kendisi ve isyana katılan Wagner grubu askerleri üzerindeki suçlamalar da düşürülecek.

DHA

Etiketler rusya sergey şoygu wagner
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