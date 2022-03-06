Rusya, Ukrayna'nın komşularına açık açık tehdit etti

Rusya'nın Ukrayna saldırmasından sonra bölgede gerilim hat safhaya çıkarken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'nın komşularına açık bir tehdit mesajı geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin muharebe kabiliyetine sahip hava unsurlarının neredeyse tamamının imha edildiğini açıkladı.



Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin avcı uçakları ve hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait üç Su-27 avcı uçağını ve üç insansız hava aracını daha vurdu. Dün ve henüz devam eden bugün boyunca Ukrayna Hava Kuvvetleri 11 savaş uçağı ve 2 helikopter kaybetti. Kiev rejiminin muharebe kabiliyetine sahip hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi" dedi.



UKRAYNA'NIN KOMŞULARINA TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA



Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının Romanya'ya ve diğer sınır komşusu ülkelere geçtiğine dair teyitli bilgilere sahip olduklarını belirten Savunma Bakanlığı, "Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması ve bu uçakların Rusya'ya karşı kullanılması, söz konusu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olduğu şeklinde yorumlanabilir" ifadelerini kullandı.



UZUN MENZİLLİ SİLAHLARI KULLANDI



Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.