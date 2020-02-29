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  3. 29 Şubat 2020 10:03

Rusya ve ABD'den İdlib görüşmesi

Rusya ve ABD’nin Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib meselesinin ele alındığı bildirildi.

Rusya ve ABD'den İdlib görüşmesi
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Suriye rejiminin Türk ordusuna saldırısından sonra Türkiye’nin çok sert bir şekilde Suriye rejimi mevzilerini vurması ve rejimin ağır kayıplar vermesinin ardından Rusya’nın Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gerasimov ve Milley’in görüşmesinde İdlib’de yaşanan son süreç ve Suriye’deki genel durumun ele alındığı ifade edildi.

İHA

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