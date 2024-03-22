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Rusya ve Çin'den ABD'nin ateşkes karar tasarısına veto

Rusya ve Çin'den ABD'nin ateşkes karar tasarısına veto
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BM Güvenlik Konseyinde, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, BMGK'nin iki daimi üyesi Rusya ve Çin tarafından veto edilirken, Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullandı.

BMGK'nin diğer 11 üyesinin "evet" oyunu alan karar tasarısı, daimi üyelerin vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

9. KEZ KARAR TASARISI OYLANDI

Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra BMGK'de bugün yapılanla birlikte 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.

Etiketler veto abd Rusya çin
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