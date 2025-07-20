Rusya'da şiddetli deprem

Rusya'nın Kamçatka bölgesi açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Rusya’nın Kamçatka bölgesi kıyılarına yakın bir noktada 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. GFZ, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 7.3 olarak açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

DHA