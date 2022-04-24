  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'dan açıklama: Amerika tarafından abluka altındayız

Rusya'dan açıklama: Amerika tarafından abluka altındayız

Rusya'dan açıklama: Amerika tarafından abluka altındayız

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları sürerken, ABD’deki Rus konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığı açıklandı.

"HESAPLARIMIZ KAPATILDI"

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının dondurulduğunu duyurarak, "Büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York’taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı" dedi.

 "ÇALIŞANLAR TEHDİTLER ALIYOR"

Büyükelçi Antonov,"Büyükelçilik çalışanları yazılı ve telefon üzerinden tehditler alıyor. Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi. Çok sayıda gösteri yapıldı. Vandalizm eylemleri gerçekleşti ve insanların üzerine boya döküldü" ifadelerini kullandı.
Antonov ayrıca, bu eylemlerin Washington yönetiminin Rus karşıtı politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi. 

Etiketler rusya büyükelçi abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O iddia ''yaşlandıkça, gençleşen'' Demet Şener'i kızdırdı
Kabus Marmara'ya geri döndü! Korkutan açıklama geldi
İstanbul'da telefonlu tacizciye meydan dayağı
Anket sonuçlarına inanmayan AK Parti'nin ''inandığı'' anket ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu'nun süper minili Seda Sayan taklidi olay oldu
Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasında dikkat çeken ayrıntı
Cep telefonunuzun pilini sömüren uygulama bulundu
AK Parti'yi karıştıran eski bakan itiraf etti: ''Atatürk'ü seven biri değilim''
Kucak dansıyla gündeme gelen Gülşen, konserde yaptığıyla yine olay oldu
Duygu Özaslan'dan skandal paylaşım: Bu kadar da olmaz dedirtti