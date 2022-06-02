Rusya'dan flaş açıklama: ''Ukrayna limanları için Erdoğan ile Putin anlaştı''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıkları son telefon görüşmesinde, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu temaslarının son durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'taki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirdiği zirvelerin sonuçlarına ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları son telefon görüşmesine değinerek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştı" dedi.

Limanlardan gemi çıkışları yapılamaması nedeniyle dünyadaki gıda krizine atıfta bulunan Lavrov, Rusya'nın dünyaya tahıl arzında sorun olmadığını belirterek, "Rusya'nın gerektiğinde dünyaya tahıl arzını sağlamada herhangi bir sorunu yok" diye konuştu.

“Açıkça tek kutuplu dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu ilan ediyorlar”

Ukrayna'daki son durumun yanı sıra batılı ülkeler ile yaşanılan diplomatik krizlere de değinen Lavrov, "Ne yazık ki batılı dostlarımız çizgiyi kendi önceliklerine ve koşullarına çektiler. Açıkça tek kutuplu dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu ilan ediyorlar ve bunların kurallara uygun olduğunu söylüyorlar. Ancak kurallar batı tarafından geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.

“Bu Batı'yı çatışmaya çekmek için doğrudan bir provokasyondur”

Ukrayna tarafının batılı ülkelerden silah talep ederken gösterdiği tavra tepki gösteren Lavrov, "Kiev rejiminin kategorik olarak ticari anlamda batılı liderlerden talep ettiği şey öncelikle nezaketsizliğin tüm sınırlarını aşıyor. Bu batıyı çatışmaya çekmek için doğrudan bir provokasyondur. Aklı başında batılı politikacılar çatışmanın büyümesi risklerini görüyorlar ve bu tür senaryoları kabul etmiyorlar. Ancak açık bir şekilde belirtmek isterim ki Avrupa Birliği'nin kuzeyindeki ülkelerde hırslarını tatmin etmek için bu çılgınlığın üstüne gitmeyi arzulayan politikacılar var" dedi.

Lavrov ayrıca, üçüncü ülkeleri Ukrayna'daki çatışmalara dahil olmaması konusunda uyardı.