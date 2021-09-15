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Sahibinin gezmeye çıkardığı köpek, define buldu!

Sahibinin gezmeye çıkardığı köpek, define buldu!

Çekya’da sahibi tarafından gezmeye çıkarılan köpek ağaçlık alanda, 14. yüzyıla ait olduğu düşünülen madeni paralarla dolu toprak bir çömlek buldu

Çekya'nın Zlin bölgesine bağlı Vsetin kasabasında sahibi tarafından gezmeye çıkarılan Masa isimli köpek ağaçlık alanda madeni paralarla dolu toprak bir çömlek buldu.

Köpeğin sahibi tarafından Valasske Bölge Müzesi'nin yetkililerine teslim edilen çömlek, açılmadan önce Valasske Mezirici hastanesine götürülerek tomografi cihazından geçirilerek incelendi.

Yapılan incelemeler sonucu çömleğin içindeki 374 adet madeni paranın Prag groschen gümüşünden yapıldığı belirlenirken, paraların 14. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Etiketler hazine define köpek
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