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Sahte Kovid-19 testi skandalına soruşturma

Sahte Kovid-19 testi skandalına soruşturma

İsveç'te 100 bin kişiye sahte negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlendiği iddiasıyla birçok özel sağlık şirket hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İsveç, yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldığı iddiasını konuşuyor.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, özel sağlık şirketlerinin ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığını öner sürdü.

Haberde, milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia edilirken yurt dışına çıkacakların isteği doğrultusunda sahte negatif PCR testli seyahat belgesi düzenlendiği ileri sürüldü.

Olayı araştıran savcı Alexandra Bittner, dosyada gizlilik bulunduğunu ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.

İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapmasına rağmen seyahat belgeseli verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çakacaklar özel sağlık şirketlerinden 150 avro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor.

Vaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 26'ncı ülke konumunda bulunan İsveç'te virüs 1 milyonun üzerinde kişiye bulaştı.

Resmi rakamlara göre, ülkede bugüne kadar virüs nedeniylek 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

AA

Etiketler isveç sahte kovid-19 testi pcr testi
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