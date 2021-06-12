Şaka değil gerçek! Aşı yaptırmayanın telefonu kapatılacak

Pakistan'da korona virüsle mücadele kapsamında aşı yaptırmak istemeyenlerin telefon hatlarının kapatılması gündemde.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşılanma oranını artırmak için yeni yaptırımlar getirildi.

Ülkede aşı olmayı reddedenlerin cep telefonları bloke edilecek.

Haber Hindistan basınında çıktı. Pencap eyalet yetkilileri, corona virüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kullandıkları cep telefonlarının bloke edilerek devre dışı bırakılacağını açıkladı.

Pencap Sağlık Departmanı Sözcüsü Hammad Raza, "Başlangıçta bu sadece bir öneriydi, ancak insanlar aşı olmakta çok tereddüt ettiler ve bu yüzden karar uygulamaya sokuldu" dedi.

Sind eyaletinde de gelecek aydan itibaren aşı olmayan memurlara maaş verilmemesi kararı alındı.