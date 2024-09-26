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Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı

Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı
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2023 yılında Kanada'da tespit edilerek, bir ABD savaş uçağı tarafından düşürüldüğü iddia edilen UFO'ya ait görüntü ilk kez yayınlandı.

ABD’nin Kanada’nın kuzeybatısındaki Yukon bölgesi üzerinde 'UFO' düşürdüğü anlara ilişkin olduğu belirtilen söz konusu fotoğrafta, kenarları belirsiz, at nalı şeklinde parıldayan bir cisim görülüyor.

Bu operasyon, aynı yılın Şubat ayında gündeme gelen 'Çin casus balonu' krizinden sonra, ABD ve Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir görev kapsamında gerçekleştirildi.

Fotoğraf, olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kanada Savunma Bakanlığı tarafından halkla paylaşılmadı.
Ancak, gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi.

Bu olay, Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde Şubat 2023'te düşürülen üç farklı UFO'dan birine ait.
2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürülen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı.
Çin casus balonuna kıyasla çok daha küçük olan bu cisimlerden birinin silindirik olduğu, üst kısmının metalik, alt kısmının ise beyaz renkte olduğu belirtiliyor.

Cisimden sarkan 20 metre uzunluğunda bir tel ve bir paket olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, bu tür olayların ABD ve Kanada’nın hava savunma sistemlerinde potansiyel zafiyetleri ortaya koyduğunu belirtiyor.

Özellikle gizliliği kaldırılan görüntünün paylaşılmasıyla, UFO’ların casusluk faaliyetlerine dair daha fazla soru işareti gündeme geldi.

CTV News’in, bu UFO görüntüsünün daha yüksek çözünürlüklü versiyonunu talep ettiği belirtiliyor.

Etiketler ufo kanada yukon abd abd savaş uçağı savaş uçağı
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