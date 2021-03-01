SON DAKİKA
İSTANBUL'DA PERAKENDE VE TOPTAN FİYATLAR ARTTI
ERMENİSTAN'DA MUHALİFLER HÜKÜMET BİNASINI BASTI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 01 Mart 2021 12:41

Şeytan çıkarma ayininde 9 yaşındaki kız çocuğunu döve döve katlettiler!

Sri Lanka polisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Colombo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Delgoda kasabasında düzenlenen "şeytan çıkarma" ayininde bir kız çocuğu öldürüldü.

Şeytan çıkarma ayininde 9 yaşındaki kız çocuğunu döve döve katlettiler!
A+ A-

Kötü ruhları kovacağı inancıyla yapılan ritüel sırasında defalarca dövülen 9 yaşındaki kızın annesi ve şeytan çıkardığı iddia edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zonguldak'ta korkunç olay!.. Oğlunu kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti!Türkiye
Polis Sözcüsü Ajith Rohana, şüpheli annenin "kızının bir iblis tarafından ele geçirildiğine" inandığını ve küçük çocuğu şeytan çıkardığı ileri sürülen bir büyücünün evine götürdüğünü söyledi.

Sözcü Rohana, büyücünün 9 yaşındaki kıza önce yağ sürdüğünü ardından sopayla defalarca vurduğunu aktararak, bilincini kaybeden kızın hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Rohana, halkı bu tür olaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
 

şiddet , dayak , darp , katliam , ayin , kız çocuğu , şeytan çıkarma ayini , şeytan çıkarma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM