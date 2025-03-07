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Seyyar satıcının sattığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı

Seyyar satıcının sattığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı
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Tüm dünyanın en çok sevilen tatil rotalarından biri olan Tayland'tan gelen bu görüntü mide bulandırdı. Bir seyyar satıcının sattığı dondurmanın içinden yılan parçaları çıktı...

Güney Asya ülkesi Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan kalıntıları ile karşılaştı.

Dondurmanın içinde siyah ve sarı renkte olarak görülen yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" dedi.

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğunu tespit etti.

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu. 

Tayland basının ulaştığı genç adam, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.

İHA

Etiketler yılan yılanlı dondurma yılan parçaları dondurma seyyar satıcı tayland
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