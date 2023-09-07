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Şili’de 6,3 büyüklüğünde deprem

Şili’de 6,3 büyüklüğünde deprem
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Şili açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Elqui eyaletine bağlı Tongoy sahil kasabası olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.48’de ve yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, “Ateş Çemberi” olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010’da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 

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