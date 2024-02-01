Simpsonlar'ın 2024 seçimi kehaneti belli oldu

Dünya genelinde yaşanan pek çok olayı önceden işlediği belirlenen efsane çizgi dizi The Simpsons'un 2024 seçim kehaneti ortaya çıktı.

Büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlenen 'The Simpsons' dizisi son günlerde yeniden gündem oldu.

İkonik dizi 2024'te yıl sonu yapılacak ABD seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden başkan seçileceği öngörüsünde bulunuyor.

Bu tahminin ardından dizi, Trump sonrası için ABD'nin başkanlık koltuğuna bir kadının geçeceğini ima ediyor. Ortaya atılan bu tahmin sosyal medyada bomba etkisi yaptı. Birçok kullanıcı bu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda merak içinde...

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in fuhuş skandalı ağında yer alan isimler tek tek ifşa oluyor. Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarında kan donduran gelişmeler yaşanırken Simpsonlarda geçen eski bir bölüm herkesi şoke etti.

İddia edilen bölümde Jeffrey Epstein ve Stephan Hawking'in karşılıklı konuşması ve sonrasında yaşananlar tüyler ürpertti. Seneler önce yayınlanan Simpsons videosunda Homor'un kızının Stephan Hawking tarafından seçilmesi dikkat çekiyor.