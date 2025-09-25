  1. Anasayfa
  3. Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü

Daltonlar çetesinin liderlerinden C.K.'nin İspanya'da öldürülmesinin ardından sağ kolu F.K.'nın da Belçika'da infaz edildiği ileri sürüldü.

Belçika’nın Binche kentinde, geçtiğimiz yaz İspanya’da adı mafya hesaplaşmalarına karışan suç örgütü üyesi F.Y. silahlı saldırıda öldürüldü. Y.’nin, ağustos ayında Torrevieja’da infaz edilen “Daltonlar” çetesinin lideri C.K.’nin sağ kolu olduğu belirtildi.

“CASPERLAR” ÇETESİ HEDEF ALDI

Belçika basını, F.Y.’nin İstanbul kökenli rakip suç örgütü “Casperlar” tarafından vurulduğunu yazdı. Y.’nin, C.K.’nin ölümünden sonra Belçika’ya dönerek örgütün faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞLARDI

Sözcü'de yer alan habere göre, “Daltonlar” çetesinin yöneticileri C.K. ve F.Y., 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde uğradıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ancak 4 Ağustos’ta Torrevieja’da C.K. infaz edilmiş, bu saldırının rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu öne sürülmüştü.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

F.Y.’nin vurulmasının ardından saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Sözcü

Etiketler daltonlar çetesi ispanya silahlı saldırı
