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Sırbistan lideri Vucic: ''Batı, Rusya ile savaşa hazırlanıyor''

Sırbistan lideri Vucic: ''Batı, Rusya ile savaşa hazırlanıyor''
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Geçtiğimiz haziran ayında ''3-4 ay içinde büyük bir savaş çıkacak'' diyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Batı'nın Rusya ile askeri çatışmaya hazırlandığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir televizyon kanalına Ukrayna’daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Batı’nın şu anda Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmadığını bu nedenle savaşı başkaları aracılığıyla, yatırım yaparak uzaktan yürütmek istediğini ifade eden Vucic, “Hazır olacaklar mı? Şu anda hazır değiller. Ama hazır olacaklarını düşünüyorum. Rusya Federasyonu ile bir çatışmaya hazırlanıyorlar ve her anlamda bazılarının görmek istediğinden çok daha hızlılar. Bunu askeri hazırlıklarından biliyoruz, nasıl ilerlediklerini biliyoruz. Ve size şunu söylemek istiyorum, askeri bir çatışmaya hazırlanıyorlar” dedi.

Batılılar ölmediği sürece Batı’nın savaşta kaç Ukraynalının öldüğünü umursamayacağını belirten Vucic, bunun Rusya'nın çok fazla petrol, gaz, fosfat, altına, gümüşe ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasından kaynaklandığını söyledi.

"3-4 ay içinde savaş çıkacak'' demişti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 12 Haziran'da İsviçre'de yayımlanan Die Weltwoche adlı dergiye verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Üçüncü dünya savaşından söz edemem ama büyük bir çatışmadan söz ediyorum. Ne kadar uzaktayız? Bundan çok uzakta olmadığımıza inanıyorum. Üç ya da dört aydan fazla değil ve bunun daha önce gerçekleşmesi tehlikesi de var."

Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun "her geçen gün daha da kötüye" gittiğini belirten Vucic, "Ünlü tarihçi Alan JP Taylor'ın sözleriyle: 'Tren istasyondan ayrıldı ve kimse onu durduramaz.' Ve görünen de bu. Büyük güçler bir şey yapmazsa Ukrayna'da olup bitenlerin acı sonunu göreceğiz. Kısa bir süre sonra eminim ki gerçek bir felaket göreceğiz" ifadelerini de kullandı.

Rusya-Ukrayna çatışması

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir işgal başlatmıştı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın başkente doğru ilerlemesini engelledikten sonra, çatışmaların çoğu güneye ve doğuya odaklanmış ve Rusya, doğu ve güneydeki bölgeleri işgal etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kremlin ile Batı arasındaki gerilimler artarak devam ediyor.

Etiketler Sırbistan dünya savaşı batı Rusya
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