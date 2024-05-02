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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı

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Kanada'da yaşlı bir adam, doğum gününde kutlamalar için huzurevine dansöz çağırdı. O anlar sosyal medyad abüyük beğeni topladı.

Kanada'da yaşamın her anından keyif almanın yaşın bir sınırı olmadığını kanıtlamak için sıra dışı bir doğum günü kutlaması düzenledi. Huzurevinde kalan yaşlı bir adam doğum gününde dans ve müziğin büyüsüyle dolu bir gün geçirmek için bir dansöz çağırdı.

O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

OdaTV.com

Etiketler dansöz kanada huzurevi
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