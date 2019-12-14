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  3. 14 Aralık 2019 14:55

Sudan eski devlet başkanına 2 yıl hapis cezası

Sudan’ın başkenti Hartum'da yargılanan 75 yaşındaki eski devlet başkanı Ömer el-Beşir, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada rehabilitasyon merkezinde 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sudan eski devlet başkanına 2 yıl hapis cezası
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Sudan'ın devrik lideri yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan suçlu bulan mahkeme, ilerleyen yaşını da dikkate alarak, Beşir’in 2 yıl hapsine
hükmetti.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan’daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Beşir, 17 Nisan’da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi’nden, başkent Hartum’daki Kuber Hapishanesi’ne nakledilmişti.

Darbeyle görevinden alındıktan sonra resmi konutunda 7 milyon euro ele geçirilen Beşir hakkında, yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 19 Ağustos’ta görülmüştü.

Beşir, 19 Ağustos’ta verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz’den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Selman’dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan’dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.
 
son dakika sudan yolsuzluk

Sözcü

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