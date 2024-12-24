Suriye yönetimi Noel'i resmi tatil ilan etti
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Suriye'de yeni yönetim, Noel'i resmi tatil olarak ilan etti.
Yetkililerden yapılan açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlara 25-26 Aralık 2024 Çarşamba ve Perşembe günleri resmi tatildir” denildi.
DHA
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