Suriye'nin First Lady'si üniversiteden mezun oldu
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, İdlib Üniversitesi Arap dili bölümünü bitiren eşi Latifa al-Droubi'nin mezuniyet törenine katıldı.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, dün İdlib Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen törende Devlet Başkanı eş-Şara, Arap dili bölümünden mezun olan eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye diplomasını verdi. "Zafer ve Kurtuluş" sınıfının 2 bin 29 mezunundan biri olan First Lady Latifa al-Droubi törende konuşma yaptı.
Eş-Şara ve beraberindeki heyet diplomasını alan öğrencileri tebrik etti.
İHA
