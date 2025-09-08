Suriye'nin First Lady'si üniversiteden mezun oldu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, İdlib Üniversitesi Arap dili bölümünü bitiren eşi Latifa al-Droubi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, dün İdlib Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen törende Devlet Başkanı eş-Şara, Arap dili bölümünden mezun olan eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye diplomasını verdi. "Zafer ve Kurtuluş" sınıfının 2 bin 29 mezunundan biri olan First Lady Latifa al-Droubi törende konuşma yaptı.



Eş-Şara ve beraberindeki heyet diplomasını alan öğrencileri tebrik etti.

İHA