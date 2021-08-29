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Taliban kararını verdi! Erkek ve kız öğrencilere ayrı sınıf

Taliban kararını verdi! Erkek ve kız öğrencilere ayrı sınıf

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, ülkede erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceğini açıkladı.

Tolo News televizyonunun aktardığına göre, Taliban tarafından geçici olarak Yüksek Öğretim Bakanlığına atanan Abdulbaki Hakkani, ülkede erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceklerini söyledi.
Kadınların eğitim hakkı olduğunu, ancak erkeklerle aynı ortamda bulunamayacaklarını belirten Hakkani, “Bu şekilde öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sağlanacak” dedi.

Hakkani ayrıca, üniversitelerin yakında yeniden açılacağını ve Yüksek Öğretim Bakanlığı'na bağlı öğretmen ve personel maaşlarının ödenmeye başlanacağını kaydetti.

Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı başkent Kabil'de, öğretim üyeleri, akademisyenler ve eski bakanlık yetkililerinin katıldığı bir konferans düzenledi.

Associated Press'e göre, eski bakanlık yetkilileri ve üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri, Taliban'a yeni bir eğitim sistemi oluşturmak yerine mevcut eğitim sistemini sürdürme ve modernize etme çağrısı yaptı.

Etiketler taliban afganistan kız öğrenciler erkek öğrenciler öğrenciler
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