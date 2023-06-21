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Tatil beldesinde ''çiş'' krizi! Evlerin bahçelerine tuvaletlerini yapıyorlar

Tatil beldesinde ''çiş'' krizi! Evlerin bahçelerine tuvaletlerini yapıyorlar
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İspanya'nın tatil beldesi Arenal'de, İngiliz turistler yerel halkın kabusu oldu. Bahçelere tuvaletlerine yapan turistler, bölge sakinlerini isyan ettiriyor.

Arenal, Palma ve Llucmajor arasında bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçi çeken bir destinasyon. Ancak, Mart ve Eylül arasındaki yoğun sezon boyunca beldede tatil yapan İngilizlerin 48 saat süren aşırı eğlenceleri, sokaklarda geçirdikleri kavgaları, halkın bahçelerini tuvalet olarak kullanmaları ve daha fazlası, yerel halkın huzurunu kaçırıyor.

Llucmajor Sakinler Derneği Başkanı David Servera, İngilizlerin daima en problemli turistler olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı turistlerin otel rezervasyonu yapmak yerine, 24 ila 48 saat boyunca alkol almayı ve partilemeyi tercih ettiklerini belirtti.

Bir kasaba sakini olan Miguel Pascual, bir turistin bahçesini tuvalet olarak kullandığını belirtti. David, aşırı içkili turizmin kasabanın huzurlu atmosferini bozduğunu ve yerel halkın bu durumdan dolayı bölgeyi terk etmeye başladığını belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan David, turizm seviyesini yükseltmeye yardımcı olmaları ve 24 saatliğine gelen turistleri engellemeleri gerektiğini belirtti.

Etiketler ingiliz tatil beldesi turist arenal ispanya
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