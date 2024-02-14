Tatil cenneti için turist vergisi getirildi

Yabancı turistler Bali'ye giriş için artık 10 dolar civarında bir vergi ödemek zorunda.

Yabancı turistler artık dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Bali'ye girmek için 150 bin Endonezya Rupisi (290 TL, 9,60 dolar) vergi ödemek zorunda.

İlk kez geçen yıl duyurulan turist vergisi, bugünkü Sevgililer Günü'nden itibaren yürürlüğe girdi. Endonezyalı yetkililer bu uygulamanın adanın çevre ve kültürünü korumayı amaçladığını söyledi.

Yurtdışından veya ülkenin diğer bölgelerinden eyalete giriş yapan yabancı turistler için geçerli olan vergiden yerli Endonezyalı turistler muaf tutulacak. Yolcuların Bali'ye gitmeden önce Love Bali web sitesi aracılığıyla ödeme yapması gerekecek.

Bali, el değmemiş plajları ve eşsiz sörf dalgalarının yanı sıra güzel manzaralarıyla da tanınıyor. Resmi veriler geçen yıl ocak ve kasım ayları arasında Bali'yi yaklaşık 4,8 milyon turistin ziyaret ettiğini gösteriyor.

TURİSTLERİN SAYGISIZLIKLARI YERLİ HALKI KIZDIRIYOR

İstatistiklere göre, Kasım 2023'te Bali'ye en fazla yabancı turist gönderen ülke 100 binden fazla ziyaretçiyle Avustralya oldu. Bunu Hindistan, Çin ve Singapur'dan gelen turistler izledi.

Ancak son yıllarda Bali'de saygısız davranışlarda bulunan turistler yerel halkı kızdırmıştı.

Geçtiğimiz mart ayında bir Rus, Hindular tarafından tanrıların evi olduğuna inanılan Agung Dağı'nda soyunduktan sonra Bali'den sınır dışı edildi.

Aynı ay içinde yetkililer, trafik kurallarını ihlal eden kişilerin karıştığı bir dizi vakanın ardından yabancı turistlerin motosiklet kullanmasını yasaklayacaklarını açıkladı.

2021 yılında da bir başka kutsal mekan olan Batur Dağı'nda seks yapan bir Rus çiftin üç dakikalık videosunun yayılması da kargaşaya neden olmuştu.