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  3. 09 Ocak 2021 18:07

Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu , Tayvan'ın doğu kıyılarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem
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Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın Yilan bölgesi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin 72.2 kilometre derinlikte meydana geldiği, başkent Taipei'de de hissedildiği aktarıldı. Şu ana kadar herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.

 

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