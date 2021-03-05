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Tek adreste 45 bin kişinin kaydı çıktı

Tek adreste 45 bin kişinin kaydı çıktı

Bulgaristan'da tek bir adreste 45 binden fazla kişinin kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin Bulgaristan vatandaşlığı alan Makedonlar olduğu belirtildi.

Bulgaristan'nın başkenti Sofya'da seçim öncesi hazırlıklar bir skandalı ortaya çıkardı.

Seçmen listelerini inceleyen görevliler, Sofya'daki bir adreste 45 bin 712 kişinin kayıtlı olduğunu tespit etti. Kent merkezinde yer alan adreste yaşayanların kaydının bin sayfayı aştığı aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan belediye başkanı kayıtlı kişilerin Bulgaristan vatandaşlığı alan Makedonyalılar olduğunu söyledi. Başkan, Makedon asıllı Bulgar vatandaşlarının yurtdışında yaşadığını belirtti.

Belediye başkanı adresteki 45 binden fazla insana verilen oy kullanma hakkının geri alınmayacağını açıkladı.

Etiketler bulgaristan makedon adres
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