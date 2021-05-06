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Tek dozluk Sputnik Light aşısı için onay çıktı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, 5 Aralık 2020'den beri deneme aşamasında olan tek dozluk Sputnik Light aşısına onay verildiğini açıkladı.

5 Aralık 2020'den beri deneme aşamasında olan tek dozluk Sputnik Light aşısına onay verildiği açıklandı. Aşının 28 gün sonra yaklaşık yüzde 80 koruma sağladığı ve fiyatının da 10 doları geçmeyeceği bildirildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), yine Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen tek dozluk Sputnik Light aşısına onay verdiklerini duyurdu. RDIF’ten yapılan açıklamada, “Tek dozluk Sputnik Light aşısı, enjeksiyon uygulandıktan 28 gün sonra yüzde 79.4 koruma sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Aşı, 5 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 bin kişi üzerinde denendi. Söz konusu çalışmalar Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana başta olmak üzere birden fazla ülkede yürütüldü. Özellikle hızlı tedarik sorununu çözmesi hedeflenen aşının tek dozunun 10 dolar altında bir fiyata satılması bekleniyor.

Etiketler Sputnik Light aşı onay
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