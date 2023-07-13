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Tek gecelik ilişkinin sonu feci oldu!

Tek gecelik ilişkinin sonu feci oldu!
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İngiltere'de bir kişi tek gecelik ilişkisinin bedelini korkunç bir şekilde canıyla ödedi. Bir kadınla yasak aşk yaşayan kişi, kadının sevgilisi tarafından üzerine asit dökülerek öldürüldü.

İngiltere’nin Manchester şehrinde Liam Smith isimli bir adam tek gecelik ilişki yaşadığı bir kadının öfkeli erkek arkadaşı tarafından yüzünden vuruldu ve üzerine asit dökülerek öldürüldü. Manchester Evening News’in haberine göre, 39 yaşındaki Michael Hillier kız arkadaşıyla birliktelik yaşadığı için Smith’i öldürdüğünü itiraf etti.

Sevgilisi Rachel Fulstow’un cinsel birliktelik için rıza göstermediğini söylemesi üzerine öfkeli bir şekilde Smith’in evine giden Hillier, önce bir el ateş etti. Adamı yüzünden vurduktan sonra ise sülfürik asit ve soda karışımından oluşan bir sıvıyı Smith’in üzerine döktü. Olaya ilişkin soruşturma hâlâ devam ediyor.

Etiketler yasak aşk asit ölüm ingiltere tek gecelik ilişki
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