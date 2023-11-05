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THY uçağı zorunlu iniş yaptı

THY uçağı zorunlu iniş yaptı
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Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aprona aracıyla girmesi üzerine, havalimanın uçuşlara kapatılmasından sonra Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı Hannover Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Almanya'da bulunan Hamburg Havalimanı'nın apronuna giren silahlı bir kişi nedeniyle havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Edinilen bilgiye göre aprona giren silahlı kişi havaya iki el ateş etti. Alman polisi olası silahlı kişinin, eşinin daha önce çocuk kaçırma iddiası ile ilgili polisle irtibata geçtiğini açıkladı. Bu arada havalimanın uçuşlara kapatılması nedeniyle Hamburg seferini yapan THY'nin uçağının Hannover Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA

Etiketler thy uçağı hamburg havalimanı
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