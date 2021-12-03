  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada

Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada

Afrika'da vahşi doğada karşı karşıya gelen fil ile timsahın kapışması kameraya yansıdı.

Afrika'nın dördüncü büyük nehri olan Zambezi Nehri'nde kaydedilen görüntü korku dolu anlara sahne oldu. Timsahın, yavrusunu rahatsız ettiğini gören dev fil, suya adımını attı. Bu sırada timsahların da tedirgince fil tehlikesine karşı önlem almaya çalıştığı görüldü ancak bu mümkün olmadı.

AYAKLARIYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Fil ve timsah arasında bir süre boğuşma yaşansa da fil, kısa süre içerisinde rakibinin tüm hamlelerini boşa çıkardı ve timsahı alt etmeyi başardı. Fil ayaklarının altında ezilen timsah, çaresizce ölümden başka hiçbir şey yapamadı.

EN KORKULAN İKİ HAYVAN
Görüntü, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra çok sayıda yorum aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu karşılaşmanın heyecan verici olduğunu, çünkü bu hayvanların Afrika'nın en fazla korkulan 2 hayvanı olduğunu belirtti.

Etiketler timsah fil afrika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Plajda çıplak dolaşan kadın polisi alarma geçirdi
AK Parti ile MHP anlaştı; seçim barajı belli oldu!
Sibel Can 1 gecede servet kazanacak
BBC araştırdı: ''TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor ?''
Enflasyon açıklandı; 2018 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye!
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu
Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!
Yılın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye'den iki köy listede
Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'yi şoke eden ''dekolteli'' hırsızlara kapıyı o açmış... İtiraf etti