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Timsah ve pitonun kapışması kamerada

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Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde timsah ile pitonun mücadele ettiği anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da çekildiği öne sürülen bir videoda, timsah ile bir piton yılanın mücadelesi görüntülendi. Görüntülerde timsahın, piton yılanını parçaladığı görüldü.

Video, Asya kıtasında dev yılanlar ile ilgili videoların bulunduğu, "Dev Shrestha" isimli Instagram kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İki sürüngenin yer aldığı videonun bir hayvanat bahçesinde çekildiği iddia ediliyor.

YILANI İKİYE AYIRDI
Görüntülerde yaklaşık iki metre uzunluğundaki piton yılanının timsaha saldırdığı görülüyor. Timsah, darbeyi savuşturarak yılana saldırıyor. Videonun ilerleyen saniyelerinde timsah, çenesine aldığı yılanı sarsmaya devam ederek yılanı ikiye ayırıyor.

KAZANAN HER DAİM TİMSAH OLMUYOR
Fakat yılan ve timsah mücadelelerinde her zaman kazanan timsahlar olmuyor. 2022 yılında çekilen bir video, 5.5 metre uzunluğundaki bir piton yılanının karnından 1.5 metre uzunluğunda bir timsah çıkarılmıştı.

Etiketler timsah piton
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