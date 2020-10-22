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  3. 22 Ekim 2020 18:46

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! 5 yaşındaki çocuğun boğazından çıktı!

Çin'de 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuğun boğazından, midesinde 1 yıldır yaşadığı tespit edilen canlı solucan çıkarıldı.

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Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde, Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan solucan tespit edildi.

BİR YILDAN FAZLA SÜREDİR MİDESİNDEYMİŞ
Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti. Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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