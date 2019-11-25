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  3. 25 Kasım 2019 17:23

Toprak kayması can almaya devam ediyor: 56'ya yükseldi

Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'den 56’ya yükseldi. Bazı yolların kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Toprak kayması can almaya devam ediyor: 56'ya yükseldi
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Doğu Afrika ülkesi Kenya’da Cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana gelmişti. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu toprak altında kalanların cesetlerine ulaşıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 24’ten 56’ya yükseldiği belirtildi.

Toprak kayması sonucu bazı yollar kullanılamaz hale geldi. Evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı.

Ülkenin kuzeyinde cuma günü etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden olmuştu.

İHA

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